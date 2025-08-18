Edirne'de Çiftçiler Yaban Domuzlarıyla Mücadele Ediyor

Edirne'de Çiftçiler Yaban Domuzlarıyla Mücadele Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde çiftçiler, kuraklık sonrası yaban domuzlarının ayçiçeği tarlalarına verdiği zararlarla başa çıkmaya çalışıyor. Üreticiler, av yasağının kaldırılmasını talep ediyor.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde çiftçiler, kuraklığın ardından bu kez de yaban domuzlarının ayçiçeği tarlalarına verdiği zararla mücadele ediyor. Üreticiler, av yasağının kaldırılmasını talep ediyor.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde çiftçiler, kuraklığın ardından şimdi de yaban domuzlarının tarlalara verdiği zarar nedeniyle zor günler geçiriyor.

Ürünleri sadece tüketmekle kalmayan yaban domuzları, tarlalarda yürüyerek bitkilere de zarar veriyor. Çiftçi Turgay Güngör, "Zaten zor şartlar altında üretim yapıyoruz. Bu saldırılar yüzünden hem maddi hem de manevi olarak yıpranıyoruz" dedi.

Üreticiler, tehdidin sadece ayçiçeğiyle sınırlı olmadığını, diğer ekili alanlar için de ciddi risk oluşturduğunu vurguladı. Çiftçiler, yangınlar nedeniyle getirilen av yasağının kaldırılmasını isteyerek yetkililerden destek talep etti.

Üreticiler, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için yaban domuzlarına karşı acil önlem alınması gerektiğini belirterek, aksi halde ürün kaybının yanı sıra çiftçilerin geçim kaynaklarında büyük zararların yaşanabileceğini ifade etti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Nereden nereye! Galatasaray'ın eski oyuncusu tek başına antrenman yapıyor

Galatasaray'ın eski oyuncusu tek başına antrenman yapıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Felaket gibi görüntüler! Eski yol ortaya çıktı

Felaket gibi görüntüler! Eski yol ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.