Düzce'deki Yedek Parça Fabrikasında Yangın Çıktı

Düzce'deki Yedek Parça Fabrikasında Yangın Çıktı
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Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın çıkan araç yedek parça fabrikasında itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü, ancak fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde araç yedek parça üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, Beyköy beldesine bağlı 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre fabrikanın arka kısmında bulunan makinelerde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanların kısa süre içerisinde fabrikaya sarması sonrasında bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan ekipler fabrikanın arka kısmındaki makinelerde söndürme çalışmasına başladı. Yaklaşık 10 dakikalık söndürme çalışması sonrasında yangın kontrol altına alınırken, fabrikada maddi hasar oluştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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