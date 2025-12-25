Düzce merkezli 'deepfake' operasyonu: Hesaplarda 25 milyon TL para trafiği tespit edildi

Düzce merkezli 5 ilde yapay zeka teknolojisiyle ünlü isimleri taklit ederek hazırladıkları sahte yatırım reklamlarıyla vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 25 milyon liralık para trafiği tespit edildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yürütülen nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerini takibe aldı.

Yapay zeka ile güven kazandılar

Ekiplerin yaptığı çalışmada, şüphelilerin kamuoyunda tanınmış kişilerin ses ve görüntülerini yapay zeka yöntemiyle manipüle ederek sahte yatırım reklamları oluşturduğu belirlendi. Bu reklamlar aracılığıyla mağdurları sahte yatırım platformlarına yönlendiren şebekenin, vatandaşları ikna ederek farklı banka, elektronik para ve kripto varlık hesaplarına para transferi yaptırdığı ortaya çıktı.

Eş zamanlı operasyon

Jandarma ekipleri tarafından İstanbul, Giresun, Osmaniye ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında G.A., A.A., K.O., S.G. ve A.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen dizüstü bilgisayar, 4 cep telefonu ve 4 SIM kart ele geçirildi.

25 milyon liralık vurgun

Şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarını inceleyen uzman ekipler, bu hesaplar üzerinden yaklaşık 25 milyon liralık para girişi ve çıkışı yapıldığını tespit etti. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi. - DÜZCE