Haberler

Düzce merkezli "deepfake" operasyonu: Hesaplarda 25 milyon TL para trafiği tespit edildi

Düzce merkezli 'deepfake' operasyonu: Hesaplarda 25 milyon TL para trafiği tespit edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce merkezli 5 ilde yapay zeka teknolojisiyle tanınmış kişileri taklit eden bir dolandırıcılık şebekesi operasyonla çökertildi. Şüphelilerin hesaplarında 25 milyon liralık para trafiği tespit edildi.

Düzce merkezli 5 ilde yapay zeka teknolojisiyle ünlü isimleri taklit ederek hazırladıkları sahte yatırım reklamlarıyla vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 25 milyon liralık para trafiği tespit edildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yürütülen nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerini takibe aldı.

Yapay zeka ile güven kazandılar

Ekiplerin yaptığı çalışmada, şüphelilerin kamuoyunda tanınmış kişilerin ses ve görüntülerini yapay zeka yöntemiyle manipüle ederek sahte yatırım reklamları oluşturduğu belirlendi. Bu reklamlar aracılığıyla mağdurları sahte yatırım platformlarına yönlendiren şebekenin, vatandaşları ikna ederek farklı banka, elektronik para ve kripto varlık hesaplarına para transferi yaptırdığı ortaya çıktı.

Eş zamanlı operasyon

Jandarma ekipleri tarafından İstanbul, Giresun, Osmaniye ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında G.A., A.A., K.O., S.G. ve A.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen dizüstü bilgisayar, 4 cep telefonu ve 4 SIM kart ele geçirildi.

25 milyon liralık vurgun

Şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarını inceleyen uzman ekipler, bu hesaplar üzerinden yaklaşık 25 milyon liralık para girişi ve çıkışı yapıldığını tespit etti. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kulüp binasında gözaltına alınan Sadettin Saran için karar verildi
Zincir marketlerin pazar günü kapalı olması konusunda anlaşıldı! Son sözü bakanlık söyleyecek

Zincir marketler için tarihi karar! Son sözü bakanlık söyleyecek
Tülay Hatimoğulları: Kürtler kamusal alanda Kürtçe Kur'an okuyabilmeli

Hatimoğulları'ndan çok konuşulacak "Kürtçe Kur'an" çıkışı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
İşte memur ve emekli zammı için kulislerde konuşulan en güçlü rakam

İşte memur ve emekli zammı için en güçlü rakam
Anneden korkunç iddia: Hastaneye gülüp oynayarak girdi, yatalak bıraktılar

Anneden korkunç iddia: gülüp oynayarak girdi, yatalak bıraktılar
Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü

Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
Eşi benzeri görülmemiş hırsızlık! Halatla araca bağladı, ortalığı yerle bir etti

İnanılmaz hırsızlık! Halatla araca bağladı, ortalığı yerle bir etti