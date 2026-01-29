Haberler

Düzce'de strafor fabrikasında yangın

Düzce'de strafor fabrikasında yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de bulunan strafor üretim fabrikasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. D-100 karayolu her iki yönünde trafiğe kapatıldı, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Düzce'de strafor üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar alevlerin kontrol altına alınmasını zorlaştırırken, D-100 karayolu her istikamete trafiğe kapatıldı.

Düzce Doğanlı mevkisi D-100 karayolu kenarında bulunan ve strafor üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede rüzgarın etkisi ile alevler kısa sürede tüm fabrikayı ve etrafında bulunan strafor malzemelerini sardı. Etkisini arttıran rüzgar nedeniyle yangının kontrol altına alınması zorlaşırken, bölgeye Düzce merkezin yanı sıra ilçelerden de itfaiye ekipleri takviye olarak geldi. Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Ayrıca yangın nedeniyle D-100 karayolu her iki istikamete trafiğe kapatıldı. Sadece yangın söndürme araçları ile güvenlik güçlerinin geçişine izin verilyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım

Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı

Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
Anlaşmaya varıldı! Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe

Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe
Tartışma yaratan Jiu-Jitsu eğitimi: Buna izin verilmez

Tartışma yaratan görüntü: Buna izin veren...
Kars'ta 2 gündür kayıp olan Savaş Güzel asansör boşluğunda ölü bulundu

İki gündür kayıptı, cansız bedeni devlet dairesinden çıktı
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı

Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü

Havada dehşet anları! Kalkış yapan uçaktan düştü
Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar

Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar