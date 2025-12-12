Haberler

Tanıdıklarına banka hesabı açtırıp dolandırıcılık yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Düzce'de tanıdıklarına banka hesabı açtıran 5 kişi dolandırıcılık yaparken yakalandı. Operasyon sonucu şüphelilerden 34 bin 850 TL ve 6 cep telefonuna el konuldu, geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Düzce'de tanıdıklarına banka hesabı açtırıp bu hesaplar üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce nitelikli dolandırıcılık suçu ile ilgili yapılan operasyonda E.S ve İ.S isimli kardeşler, aynı mahalleden tanıdıkları olan E.K ve B.G isimli şahısların söylemlerine güvenerek banka hesabı açıp kendilerine verdiler. Ancak bir süre iki kardeş, bu hesaplar üzerinden dolandırıcılık yapıldığını fark ederek, durumu Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirerek şikayetçi oldu. Yapılan çalışmalar sonucu, bir bankanın Düzce Şubesi önünde mağdur E.S'nin hesabından para çektirilmesi sırasında operasyon düzenlendi. Operasyonda E.K., B.G., L.K., H.T., M.A.U. suçüstü yakalandı. Operasyon kapsamında dolandırıcılıktan elde edildiği düşünülen 34 bin 850 TL para ile 6 adet cep telefonuna el konuldu. Şahıslar nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına alınırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - DÜZCE

