Düzce'de Gübre Dağıtıcılarına DNABarkod Denetimi

DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri il genelindeki 11 gübre dağıtıcısında 11 farklı ürüne yönelik denetim gerçekleştirildi.

Piyasaya arz edilen gübrelerin izlenmesine yönelik tebliğ kapsamında gübrelerin paketlemeden son kullanıcıya kadar izlenebilirliğini sağlayan DNABarkod denetimleri, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın takvimi doğrultusunda Düzce'de gerçekleştirildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 20–21 Ekim 2025 tarihlerinde Bakanlıkça belirlenen program uyarınca il genelindeki 11 gübre dağıtıcısında 11 farklı ürüne yönelik DNABarkod denetimi yaptı. Denetimlerde; ürünlerin etiket ve sistem sorgulamaları, ürün–etiket uyumu, bandrol/seri numarası eşleştirmesi ve kayıt sistemlerine girilen bilgilere ilişkin kontroller gerçekleştirildi. - DÜZCE