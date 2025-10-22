Haberler

Düzce'de Gübre Dağıtıcılarına DNABarkod Denetimi

Düzce'de Gübre Dağıtıcılarına DNABarkod Denetimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelindeki 11 gübre dağıtıcısında DNABarkod denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin etiket, kayıt sistemi ve uyumluluk kontrolleri yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri il genelindeki 11 gübre dağıtıcısında 11 farklı ürüne yönelik denetim gerçekleştirildi.

Piyasaya arz edilen gübrelerin izlenmesine yönelik tebliğ kapsamında gübrelerin paketlemeden son kullanıcıya kadar izlenebilirliğini sağlayan DNABarkod denetimleri, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın takvimi doğrultusunda Düzce'de gerçekleştirildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 20–21 Ekim 2025 tarihlerinde Bakanlıkça belirlenen program uyarınca il genelindeki 11 gübre dağıtıcısında 11 farklı ürüne yönelik DNABarkod denetimi yaptı. Denetimlerde; ürünlerin etiket ve sistem sorgulamaları, ürün–etiket uyumu, bandrol/seri numarası eşleştirmesi ve kayıt sistemlerine girilen bilgilere ilişkin kontroller gerçekleştirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSüLeyman:

Yatırımda başarı sadece doğru hisse senetlerini seçmekle ilgili değil, sağlam bir stratejiye sahip olmakla da ilgilidir. Prof. LIMUDIA'nın sağladığı doğru yatırım sinyalleri sayesinde portföyümde önemli kazanımlar elde ettim. Onunla çalışmaya başladığımdan beri portföyüm 455.000 doların üzerine çıktı. Yatırım getirilerinizi artırmak istiyorsanız, Telegram (@Mudiatrading) üzerinden ona ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hendekler kazıldı, izler arandı! İşte en yüksek deprem riski taşıyan iki ilçe

Hendekler kazıldı, faylar tespit edildi! İşte en riskli 2 ilçe
Kıvanç Tatlıtuğ ile komşu oldu! Çağatay Ulusoy'un yeni adresi

Şehirden kaçtı, taş fırınlı köy evine yerleşti
Vatandaşı isyan ettiren proje: Bu kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir

"Bu nasıl mühendislik? Kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir"
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Hendekler kazıldı, izler arandı! İşte en yüksek deprem riski taşıyan iki ilçe

Hendekler kazıldı, faylar tespit edildi! İşte en riskli 2 ilçe
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
Vatandaş paylaştığı video ile yetkililere seslendi: İlimizin kurtuluşu olabilir

Paylaştığı video ile yetkililere seslendi: Kurtuluşumuz olabilir
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevinde mi? Şok iddia gündemi sarstı

Kıvanç'ın kız kardeşine tutuklama! Gözü fena dönmüş
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum

Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Galatasaray U19, Bodo/Glimt'i son anda devirdi

Prova yapıldı! İşte kazanan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.