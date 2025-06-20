Düzce'de Acil Tıp Teknisyeni Boğularak Hayatını Kaybetti

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde serinlemek için denize giren 29 yaşındaki acil tıp teknisyeni, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Akçakoca ilçesi Çayağzı plajında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Acil Tıp Teknisyeni Mahsun Yayasit (29), serinlemek için girdiği Çayağzı plajında yüzmeye başladı. Rip akıntısına kapılan genç bir anda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye kısa süre içerisinde ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri denizde arama çalışmaları yaparak genci buldu. Yayasit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. - DÜZCE