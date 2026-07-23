Venezuela'daki depremler 19,6 milyar dolar hasar bıraktı

Dünya Bankası'nın yayımladığı değerlendirme raporunda, Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin yaklaşık 19,6 milyar dolarlık hasara neden olduğu, yeniden inşa maliyetinin ise 50 milyar dolara ulaşabileceği belirtildi. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez de depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 398'e yükseldiğini açıkladı.

Dünya Bankası, Venezuela'da 24 Haziran'da art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin yol açtığı maddi hasara ilişkin değerlendirme raporu yayımladı. Raporda, depremlerin yaklaşık 19,6 milyar dolar tutarında fiziksel hasara neden olduğu belirtildi. Venezuela'da depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşa maliyetinin ise yıkımın neden olduğu hasarın iki katına, hatta daha fazlasına ulaşabileceği ifade edildi. Raporda, bölgelerin depremden önceki durumlarından daha iyi bir şekilde inşa edilmesine yönelik çalışmalar hesaba katılmadı. Enkaz kaldırma ve yapısal geliştirmeler dahil olmak üzere yeniden inşa maliyetlerinin yaklaşık 50 milyar dolara ulaşabileceği belirtildi.

Raporda 24 Haziran'da yaşanan sarsıntılar 1812 yılından bu yana ülke tarihindeki en büyük deprem olarak nitelendirildi. Ayrıca depremlerin ülkedeki sosyoekonomik şartların halihazırda hassas olduğu bir dönemde geldiği ve ülkedeki yoksulluk oranının yüzde 76'nın üzerinde olduğu kaydedildi. İstatistiklerde 2015 yılından bu yana yaklaşık 7,9 milyon kişinin ülkeyi terk ettiği aktarıldı.

"Venezuela'da GYSH, 2036 yılına kadar deprem öncesindeki seviyelerde kalabilir"

Raporda ayrıca yeniden inşa sürecinin temposunun ülkenin ekonomik toparlanması ve sosyal geleceği açısından belirleyici bir faktör olduğu belirtildi. Kamu ve özel sektörden daha büyük bir yatırım sağlanmaması durumunda Venezuela'nın üretim kapasitesi ve gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) en az 2036 yılına kadar deprem öncesindeki seviyelerde kalabileceğinin değerlendirildiği belirtildi. İlave borçlanmanın ise Venezuela'nın büyük borç stokunu daha da ağırlaştıracağı ancak daha güçlü bir ekonomik büyüme sağlayabileceği ve bunun ülkenin finansal durumunu iyileştirebileceği tahmininde bulunuldu. Raporda, afet nedeniyle yaşanan doğrudan ekonomik kayıplar da hesaba katılmadı. Uzmanlar, ülkedeki iş gücü arzının bu yıl yüzde 1 seviyesinde gerileyeceği tahmininde bulunuyor.

Dünya Bankası, ülkenin toparlanma ve yeniden inşa maliyetlerine ilişkin daha kapsamlı bir değerlendirme hazırlanması amacıyla Venezuela hükümeti, Amerikalılar Arası Kalkınma Bankası (IDB) ve Latin Amerika Kalkınma Bankası (CAF) ile çalışmalar yürüttüğünü bildirdi.

"Bu herhangi bir ekonomi için ağır bir yük ve koordineli bir müdahale gerektiriyor"

Dünya Bankası'nın Latin Amerika ve Karayipler'den sorumlu Başkan Yardımcısı Susana Cordeiro Guerra, "Depremler yaklaşık 19,6 milyar dolar tutarında doğrudan fiziksel hasara yol açtı. Bu, herhangi bir ekonomi için son derece ağır bir yük ve koordineli bir müdahaleyi gerektiriyor. Zamanında ilave yatırım yapılmaması halinde üretim kapasitesi ve yaşam standartları üzerindeki olumsuz etkiler, toparlanma sürecini yavaşlatacaktır" ifadelerini kullandı.

Venezuela'da can kaybı 5 bin 398'e yükseldi

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez ise 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 398'e yükseldiğini açıkladı.

Afetlerde 16 bin 740 kişinin yaralandığı, 17 bin 907 kişinin evsiz kaldığı, 190 binanın tamamen yıkıldığı, 856 binanın ise ağır hasar gördüğü bildirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı