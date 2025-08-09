Düğün Konvoyunda Trafik İhlali: 3 Sürücüye 8 Bin 487 Lira Ceza

Düğün Konvoyunda Trafik İhlali: 3 Sürücüye 8 Bin 487 Lira Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük-Safranbolu kara yolunda düğün konvoyu sırasında trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 3 sürücüye toplamda 8 bin 487 lira ceza kesildi.

Karabük- Safranbolu kara yolunda düğün konvoyu sırasında trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 3 sürücüye toplam 8 bin 487 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konvoyda kırmızı ışık ihlali yapan ve trafikte zikzak çizerek ilerleyen araçlara yönelik inceleme başlattı. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, bir otomobilin motosikletliye çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar da yer aldı.

Yapılan tespitlerde, konvoy oluşturmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suretiyle kural ihlali yapan 3 araç sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 8 bin 487 lira trafik idari para cezası verildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Milli Takım'ın yıldızı imzayı attı! İşte Cenk Özkaçar'ın yeni takımı

Milli Takım'ın yıldızı imzayı attı! İşte yeni takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı

Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.