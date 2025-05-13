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Drift Atarken Arkadaşını Camdan Düşürdü

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Arnavutköy'de drift yapan gençler, camdan sarkan bir arkadaşlarının düşmesine neden oldu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Drift atarken arkadaşlarını camdan aşağı düşürdüler, o anlar kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de araçla drift atan bir grup genç, arkadaşlarını camdan düşürdü. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz gün Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde gerçekleşti. Hafif ticari araç ile yol üzerinde drift atarak kendilerince eğlenen gençler faciaya davetiye çıkarttı. Şoför manevra hareketleri yaparken camdan sarkarak eğlenmeye çalışan bir kişi tutunamayarak yere düştü. Gencin yere düşme anı ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir kişinin drift anında yere düştüğü ve arkadaşlarının panikle başına koşuşturduğu sonrasında yere düşen kişinin de araca bindirilerek olay yerinden hızla uzaklaşıldığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
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