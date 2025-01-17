Dörtyol İlçe Emniyet Müdürü Gençlerle Buluştu

Hatay'da Dörtyol İlçe Emniyet Müdürü Dinsever Dinçer Kalkan, birim amirleri ile birlikte Dörtyol Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri ile bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Dörtyol Öğrenci Yurt müdürü Sibel Camuz Arğadal öncülüğünde Dörtyol Öğrenci Yurdunda gerçekleşen programda; suç ve suçlulara bilgilendirme başta olmak üzere gençlere narkotik ve aile içi şiddet konularında eğitim verildi.

Emniyet müdürü Dinsever Dinçer Kalkan, "böyle güzel bir ortamda bizleri buluşturan başta Gençlik ve Spor Bakanlığı Dörtyol Öğrenci Yurt müdürü Sibel Camuz Arğadal, İskenderun Teknik Üniversite Dörtyol Meslek Yüksek Okulu Müdürü Bahattin Gözübenli'ye hocama teşekkürlerini sunarak bu gibi görüşmelerin tekrar etmesinden memnun olacağım" şeklinde konuştu. - HATAY