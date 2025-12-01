Dolandırıcılık Davasında Banka Müdürüne Cezası Kesildi

Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan banka müdürü Seçil Erzan'ın 753 bin 880 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına hükmedildi. - İSTANBUL