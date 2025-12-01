Dolandırıcılık Davasında Banka Müdürüne Cezası Kesildi
Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan banka müdürü Seçil Erzan'ın 753 bin 880 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına hükmedildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa