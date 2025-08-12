Doktor Sedanur Bağdigen, Kolunda Serum Takılı Halde Bulundu

İstanbul Kağıthane'de Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan Doktor Sedanur Bağdigen yaşadığı rezidansta kolunda serum takılı halde ölü bulundu. Kadın Basketbol Milli Takımının doktorluğunu yaptığı da öğrenilen Bağdigen'in ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Kağıthane 4. Levent Emniyet Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bakırköy Florya'da özel bir hastanede Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan Sedanur Bağdigen'den (35) meslektaşları bir süre haber alamadı. Durumdan şüphelenen meslektaşları Bağdigen'in yaşadığı rezidansa giderek içeriye girmeye çalıştı. Kapının açılmaması üzerine polis ekiplerine haber verildi. Çilingir yardımıyla daireye giren polis ekipleri ve meslektaşları, Bağdigen'i kolunda serum takılı halde yatak odasında hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Sedanur Bağdigen'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Bağdigen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Uzman Doktor Sedanur Bağdigen'in ölümü sonrası Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) taziye açıklamasında bulundu. Açıklamada, "İAÜ Florya Hastanesinde görev yapmakta olan Uzman Dr. Sedanur Bağdigen vefat etmiştir. Acil Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu olarak Uzm. Dr. Sedanur Bağdigen'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

Milli Takımda doktorluk yaptı

Öte yandan, hayatını kaybeden Sedanur Bağdigen'in bir dönem Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımının doktorluğunu yaptığı bilgisine ulaşıldı. Doktorun kesin ölüm nedeni ise yapılacak inceleme sonrasında netlik kazanacak.

Uzman Doktor'un şüpheli ölümü üzerine başlatılan incelemelerin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL