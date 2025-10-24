Diyarbakır'ın Lice ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 15 kilo skunk ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 13 farklı noktaya yapılan operasyonda 15 kilo skunk ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen planlı ve titiz çalışmalar neticesinde; "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçunu işleyen kişilerin yakalanmasına yönelik 13 farklı noktaya düzenlenen operasyonlarda 15 kilogram skunk esrar maddesi ele geçirildi. - DİYARBAKIR