Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde şarampole savrulan otomobilde 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde şarampole savrulan otomobilde, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-Bismil-Batman kara yolu Çöltepe köyü mevkisinde Ö.K. (29) idaresindeki 35 AEL 130 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole savruldu. Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki Z.E. (25), M.E. (2) ve Ö.K. (9), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR