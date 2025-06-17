Diyarbakır'da Yangın: 40 Dönüm Buğday Tarlası Ziyan Oldu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan yangında 40 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Kömürtaş ve Sanayi mahalleleri arasındaki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) yönlendirildi. Yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürülen yangında 40 dönüme yakın biçilmemiş buğday kül oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - DİYARBAKIR