Diyarbakır'da Yangın: 40 Dönüm Buğday Tarlası Ziyan Oldu

Diyarbakır'da Yangın: 40 Dönüm Buğday Tarlası Ziyan Oldu
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen yangında 40 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü. Yangın, köydeki tarlada henüz belirlenmeyen bir sebeple çıktı ve kontrol altına alındı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan yangında 40 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Kömürtaş ve Sanayi mahalleleri arasındaki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) yönlendirildi. Yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürülen yangında 40 dönüme yakın biçilmemiş buğday kül oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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