Diyarbakır'da Spor Salonu Yemekleri Zehirledi
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir spor salonunda güveç yemeği yiyen 5 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde spor salonunda yemekten zehirlenen 5 kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismail Paşa 3. Sokak'ta bir spor salonunda güveç yemeği yiyen 5 kişi zehirlendi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Yemekten zehirlenen 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. - DİYARBAKIR