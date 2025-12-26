Haberler

Diyarbakır'da 1 kişinin hayatını kaybettiği peynir tesisindeki patlamaya ilişkin 1 tutuklama

Diyarbakır'da 1 kişinin hayatını kaybettiği peynir tesisindeki patlamaya ilişkin 1 tutuklama
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde peynir üretimi yapılan tesiste meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybederken, beş kişi yaralandı. Yapılan incelemede tesisin ruhsatsız olduğu tespit edildi, işletme sahibi gözaltına alındı ve tutuklandı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde peynir üretilen tesiste 1 kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin gözaltına alınan işletme sahibi tutuklandı.

Kırsal Bintaş Mahallesi'nde dün peynir üretimi yapılan tek katlı tesisin kalorifer kazanında henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada, Taner Erkul (25) hayatını kaybetmiş, Ş.D.(16), İ.C. (18), İ.Ç. (49), K.D. (43) ve A.K. (32) de yaralanmıştı. Yapılan incelemede işletmenin ruhsatsız olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında mahallenin muhtarı da olan işletme sahibi Mehmet V. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet V., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. - DİYARBAKIR

