Diyarbakır'da 1 kişinin hayatını kaybettiği peynir tesisindeki patlamaya ilişkin 1 tutuklama

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde peynir üretilen tesiste 1 kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin gözaltına alınan işletme sahibi tutuklandı.

Kırsal Bintaş Mahallesi'nde dün peynir üretimi yapılan tek katlı tesisin kalorifer kazanında henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada, Taner Erkul (25) hayatını kaybetmiş, Ş.D.(16), İ.C. (18), İ.Ç. (49), K.D. (43) ve A.K. (32) de yaralanmıştı. Yapılan incelemede işletmenin ruhsatsız olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında mahallenin muhtarı da olan işletme sahibi Mehmet V. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet V., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. - DİYARBAKIR