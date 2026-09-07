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Diyarbakır’da perakende satışa sunulan ürün denetiminde 8 milyon 128 bin lira ceza

Diyarbakır’da perakende satışa sunulan ürün denetiminde 8 milyon 128 bin lira ceza
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Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğünün ağustos ayından itibaren kırtasiye esnafına yönelik denetimleri devam ederken, perakende satışa sunulan ürün gruplarına yönelik ocak ayından itibaren yapılan denetimlerde ise 8 milyon 128 bin 158 lira idari yaptırım kararı uygulandı.

Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğünün ağustos ayından itibaren kırtasiye esnafına yönelik denetimleri devam ederken, perakende satışa sunulan ürün gruplarına yönelik ocak ayından itibaren yapılan denetimlerde ise 8 milyon 128 bin 158 lira idari yaptırım kararı uygulandı.

Ticaret Bakanlığınca, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik başlatılan denetimler sürüyor. Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir kırtasiyede denetim gerçekleştirdi. Burada konuşan İl Müdürü Zafer Atik, Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü olarak piyasada haksız ticari uygulamaların önüne geçmek, adil bir ticari ortam sağlamak ve tüketicilerin haklarını en üst seviyede korumak amacıyla saha denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Bu çerçevede, Bakanlık talimatları doğrultusunda özellikle okulların açılmasına yakın bir zaman kala ağustos ayından itibaren yoğun denetimler sürdüklerini kaydeden Atik, "Kırtasiye denetimlerimizde özellikle kasa ve reyon arasında fiyat farkının bulunup bulunmadığını kontrol ediyoruz. Aynı zamanda fiyat etiketlerinin ürün gruplarında olup olmadıklarına da bakıyoruz. Buradaki amacımız tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerini korumak. Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü olarak, ağustos ayından itibaren özelikle kırtasiyelere yönelik yapmış olduğumuz denetimlerde 204 kırtasiye esnafımıza ziyaret gerçekleştirdik. 4 bin 357 ürün kontrollü yaptık. Bunu yaparken bakanlığımızın rehberlik görevini gerçekleştirdik. Ürün gruplarında fiyat etiketlerinde bulunması gereken unsurları tek tek denetim personellerimiz aktardılar" dedi.

Denetimlerin sadece kırtasiye ürünlerine yönelik gerçekleşmediğini ifade eden Atik, "Perakende satışa sunulan bütün ürün gruplarına ocak ayından itibaren denetim yaptık. 4 bin 151 firmaya gerçekleştirdiğimiz denetimlerde 75 bin 532 ürün grubuna baktık. Burada ticaret il müdürlüğümüz olarak ihlal edilen, tespit edilen ürünlerle ilgili 8 milyon 128 bin 158 lira gibi idari yaptırım kararımız oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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