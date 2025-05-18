Diyarbakır'da Kırtasiye Dükkanında Yangın Çıktı

Diyarbakır'da Kırtasiye Dükkanında Yangın Çıktı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki bir kırtasiye dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda maddi hasar meydana geldi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir kırtasiye dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Bağcılar Mahallesi Karanfil 7. Cadde üzerinde bulunan bir kırtasiye dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, dükkanda maddi hasar oluştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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