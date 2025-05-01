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Diyarbakır'da Kepenk Tamiri Yangına Neden Oldu

Diyarbakır'da Kepenk Tamiri Yangına Neden Oldu
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kepenk tamiri sırasında çıkan kıvılcımlar, 4 dükkanın yanmasına yol açtı. Olay yerine itfaiye ve diğer acil ekipler sevk edildi.

Diyarbakır'da kepenk tamiri sırasında çıkan kıvılcımla 4 dükkan yandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Birtane Oto Sanayi Sitesi'nde kepenk tamiri sırasında çıkan kıvılcımlar sonucu 4 dükkan yandı.

Merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde bulunan Birtane Oto Sanayi Sitesinde ilk bilgilere göre, kepenk onarımı yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık, jandarma, AFADA ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu 4 dükkan kullanılmaz hale geldi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa
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