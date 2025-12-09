Diyarbakır'da çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il ve ilçelerde 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet kapsamında, ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan operasyonlarda 43 olay meydana gelmiş, 92 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmış, operasyonlar neticesinde 5 bin 666 paket kaçak sigara, 970 paket ısıtılmış tütün mamulü, 690 adet tarihi sikke, 300 adet kaçak puro, 74 adet elektronik eşya, 73 adet muhtelif malzeme, 32 adet elektronik sigara, 9 adet cep telefonu, 25 kilogram açık tütün ve 4 litre kaçak viski ele geçirilmiştir" denildi. - DİYARBAKIR