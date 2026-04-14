Diyarbakır'da dolandırıcılık operasyonu: 10 tutuklama

Diyarbakır merkezli düzenlenen operasyonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 23 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 10'u tutuklanırken, yaklaşık 37 milyon lira haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı.

Diyarbakır merkezli 4 ilde kendilerini tayini çıkmış kamu görevlisi olarak tanıtarak alışveriş siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 23 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, kendilerini tayini çıkmış kamu görevlisi olarak tanıtarak alışveriş siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Diyarbakır merkezli olmak üzere İstanbul, Antalya ve Batman'da gerçekleştirilen eş zamanlı 'suflör' operasyonuyla, internet siteleri üzerinden kendilerini tayini çıkmış kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 23 şüpheli yakalandı. Dolandırıcıların kendilerini tayini çıkmış kamu görevlisi olarak tanıttıkları ve ikinci el eşya satışı yapacaklarını bildirerek dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Mağdurları ikna etmek için telefonda her yolu denedikleri, yanlarındaki diğer dolandırıcıların da arkadan "sufle" vererek konuşmaları yönlendirdiği ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonucunda, suç şebekesinin bu yolla yaklaşık 37 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 13 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
