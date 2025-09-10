Haberler

Diyarbakır'da Ayakkabı Deposunda Yangın: 22 Saatte Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır'da Ayakkabı Deposunda Yangın: 22 Saatte Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki 5 katlı ayakkabı deposunda elektrik kontağından kaynaklanan yangın, 22 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmadı, ancak maddi zarar oluştu.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 5 katlı ayakkabı deposunda çıkan yangın 22 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, dün saat 14.30 sıralarında merkez Sur ilçesindeki Savaş Mahallesi Palancılar Sokak'ta bulunan 5 katlı ayakkabı deposunda elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Katların ayakkabılarla dolu olması nedeniyle söndürme çalışmaları uzun süren yangın, yaklaşık 22 saat sonra kontrol altına alındı. İtfaiye erlerinin depoda soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi zarar oluştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Takma dişlerini camide unuttu, cemaat şaşkına döndü

En olmayacak şeyi camide unuttu, cemaat şaşkına döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim'e milli takım sürprizi

Fatih Terim'e milli takım sürprizi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.