Diyarbakır'da Asansörde Mahsur Kalan Taraftarlar Kurtarıldı
Diyarbakır'da Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK maçına gelen 8 taraftar, asansörde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan taraftarlar, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Diyarbakır'da Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK maçına gelip asansörde mahsur kalan taraftarlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Dün Diyarbakır Stadyumuna maç izlemeye gelen taraftarlardan 8 kişi, asansörde mahsur kaldı. Statta hazır bekleyen itfaiye hazır kıta ve takviye gelen ekiplerle aralarında astım hastası olan vatandaşlar asansörden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Vatandaşların kurtarılma anları ise kameralara yansıdı. - DİYARBAKIR
