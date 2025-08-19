Diyarbakır'da Asansörde Mahsur Kalan Taraftarlar Kurtarıldı

Diyarbakır'da Asansörde Mahsur Kalan Taraftarlar Kurtarıldı
Diyarbakır'da Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK maçına gelen 8 taraftar, asansörde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan taraftarlar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Diyarbakır'da Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK maçına gelip asansörde mahsur kalan taraftarlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Dün Diyarbakır Stadyumuna maç izlemeye gelen taraftarlardan 8 kişi, asansörde mahsur kaldı. Statta hazır bekleyen itfaiye hazır kıta ve takviye gelen ekiplerle aralarında astım hastası olan vatandaşlar asansörden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Vatandaşların kurtarılma anları ise kameralara yansıdı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
