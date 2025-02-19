Diyarbakır'da 5 Bin 570 Kapsül Uyuşturucu ile 3 Şüpheli Tutuklandı
Diyarbakır'da yapılan operasyon sonucu 5 bin 570 adet kapsül uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan 3 şahıs, jandarma işlemlerinin ardından tutuklandı.
Diyarbakır'da 5 bin 570 adet kapsül uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığınca İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Kayapınar Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile koordineli çalışmalar sonucunda, Kayapınar ilçesinde şüpheli B.S., D.Ö. ve M.Y.A. isimli şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 5 bin 570 adet kapsül uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - DİYARBAKIR