Diyarbakır'da 5 Bin 570 Kapsül Uyuşturucu ile 3 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da 5 bin 570 adet kapsül uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Kayapınar Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile koordineli çalışmalar sonucunda, Kayapınar ilçesinde şüpheli B.S., D.Ö. ve M.Y.A. isimli şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 5 bin 570 adet kapsül uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - DİYARBAKIR