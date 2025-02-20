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Dilovası'ndaki Fabrikada 100 Bin Sahte Şampuan Ele Ge geçirildi

Dilovası'ndaki Fabrikada 100 Bin Sahte Şampuan Ele Ge geçirildi
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, ünlü markalara ait 100 bin sahte şampuan ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir fabrikada yapılan aramada ünlü markalara ait 100 bin sahte şampuan ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Dilovası ilçesindeki bir fabrikaya operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda ünlü markalara ait 100 bin kutu sahte şampuan, 60 bin boş şampuan kutusu, 70 bin kapak, 5 bin kutu ve 50 metre etiket ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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