Dilovası'nda 4 Milyon TL Değerinde Sahte Şampuan Operasyonu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde işyerine yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan 82 bin 944 sahte şampuan ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde 13 Ağustos tarihinde Dilovası ilçesinde bulunan işyerine operasyon düzenlendi. İşyerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan 82 bin 944 sahte şampuan, 73 bin 350 boş şampuan kutusu, 133 bin 200 şampuan etiketi, 10 bin 100 şampuan kutusu kapağı ve 20 bin 400 boş ambalaj kutusu ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olaya ilişkin bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. - KOCAELİ