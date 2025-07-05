Derbent Baraj Gölü'nde Hipotermi Geçiren Genç Kurtarıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde yüzmek için girdiği Derbent Baraj Gölü'nde hipotermi geçiren bir genç, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Ankara'dan Bafra'ya gezmeye gelen Ali Fırat Dilsiz, arkadaşıyla birlikte Asarkale mevkisinde gezerken, baraj gölünün karşı kıyısındaki kaya mezarlarını yakından görmek istedi. Yüzerek karşıya geçmeye çalışan Dilsiz, suyun soğuk olması nedeniyle hipotermi geçirdi.

Zorlukla karşı kıyıya ulaşan Dilsiz, burada mahsur kaldı. Durumu fark eden arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri, bölgeye çağırdıkları bir balıkçı teknesiyle karşı kıyıya geçerek genci kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan Dilsiz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kurtarıldıktan sonra konuşan Dilsiz, yaşadığı olaydan pişmanlık duyduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gençliğin verdiği heyecanla tarihi eseri yakından görmek istedim. Gidişim kolay oldu ama dönüşte çok zorlandım. Devletimizi böyle şeylerle meşgul ettiğim için çok pişmanım. İnşallah bir daha tekrarı yaşanmaz." - SAMSUN