Haberler

Denizli'de Sahte Para Operasyonu: 351 Adet Sahte 100 Dolar Ele Geçirildi

Denizli'de Sahte Para Operasyonu: 351 Adet Sahte 100 Dolar Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, il dışından sahte para getiren bir şüpheliyi takip ederek 351 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından sahte para getireceği tespit edilen bir şüpheliyi adım adım takip etti. Durdurulan araçta yapılan aramada, 351 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, parada sahtecilik suçunun önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Ekipler, il dışından Denizli'ye geldiği tespit edilen bir şüpheliyi takibe aldı. Yapılan fiziki ve teknik çalışmaların ardından durdurulan araçta detaylı arama gerçekleştirildi. Aramalarda, 351 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi. Toplam değeri 35 bin 100 dolar olan sahte paraya el konulurken, yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahıs hakkında "Parada Sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kırmızı bültenle aranan 'Don Vito' lakaplı uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi

'Chrooke'ye büyük darbe! Uyuşturucu baronu 'Don Vito' yakalandı
Fiyat etiketlerinde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Alışverişte yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı
Eski İsrail askeri genç kadın, ABD'yi alarma geçirdi: Yaşlı ve zengin erkeklerin kabusu olmuş

Eski İsrail askeri ülkeyi alarma geçirdi! Zengin erkeklerin kabusu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Neçirvan Barzani istedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 yıllık yasağı kaldırdı

Barzani istedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 yıllık yasağı kaldırdı
Eski İsrail askeri genç kadın, ABD'yi alarma geçirdi: Yaşlı ve zengin erkeklerin kabusu olmuş

Eski İsrail askeri ülkeyi alarma geçirdi! Zengin erkeklerin kabusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.