Denizli'de Sahte Para Operasyonu: 351 Adet Sahte 100 Dolar Ele Geçirildi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, parada sahtecilik suçunun önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Ekipler, il dışından Denizli'ye geldiği tespit edilen bir şüpheliyi takibe aldı. Yapılan fiziki ve teknik çalışmaların ardından durdurulan araçta detaylı arama gerçekleştirildi. Aramalarda, 351 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi. Toplam değeri 35 bin 100 dolar olan sahte paraya el konulurken, yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahıs hakkında "Parada Sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ