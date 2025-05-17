Denizli'de Pideci İsmail Şirin Yaşam Savaşını Kaybetti

Denizli'de Pideci İsmail Şirin Yaşam Savaşını Kaybetti
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Denizli'nin Güney ilçesinde pidecilik yapan 45 yaşındaki İsmail Şirin, alkol koması nedeniyle yoğun bakımda 2 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti. Çocukları olan Şirin'in cenazesi otopsi sonrası defnedilecek.

Denizli'nin Güney ilçesinde pidecilik yapan esnaf, kendisine ait bağ evinde baygın olarak bulundu. Yoğun bakımda tedavi altına alınan iki çocuk babası pideci, 2 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, Güney ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Güney merkez Orta Mahalle'de pidecilik yapan 45 yaşındaki İsmail Şirin'den haber alamayan yakınları, esnafı geçtiğimiz Perşembe günü sabah saatlerinde kendilerine ait Yeni Mahalle'de bulunan bağ evinde baygın halde buldu. Alkol komasına girdiği belirlenen İsmail Şirin, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yoğun bakımda 2 gündür tedavi altında tutulan İsmail Şirin, doktorların tüm çabalarına rağmen bugün öğleden sonra hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden İsmail Şirin'in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Biri kız diğeri erkek iki çocuk babası olan pidecinin yarın Güney ilçe merkezinde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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