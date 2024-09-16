Denizli'de Parke Sunta Satış Deposunda Yangın Çıktı

Denizli'de parke sunta satış deposunda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Duman ve alevleri fark eden işletme çalışanları ve çevredekilerin ilk müdahalede bulunduğu yangın orman ve itfaiye ekiplerinin mücadelesiyle söndürüldü.

Yangın, Tavas ilçesi Samanlık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sunta parke satış deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Duman ve alevleri fark eden çalışanlar ile çevredeki vatandaşlar yangına ilk müdahalede bulundu. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda alevler kontrol altına alındı. Yangında zarar gören ürünler ise forklift yardımıyla dışarı çıkartıldı. Yangın sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken büyük hasar oluştuğu ve maddi zararın olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ