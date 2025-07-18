Denizli'de Kundaklama Olayında Tutuklanan Şüpheli Tahliye Edildi

Denizli'de mobilya ve fuar stantları imalathanesinde 7 milyonluk zarara neden olan yangınla ilgili olarak gözaltına alınıp tutuklanan iş yeri komşusu, ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle tahliye edildi.

Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde faaliyet gösteren Tolga Kaplan'a ait mobilya ve fuar stantları imalathanesinde 5 Mart 2025 tarihinde çıkan yangında yaklaşık 7 milyon liralık hasar oluştu. Yangınla ilgili başlatılan soruşturmada bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, yangının kundaklama olduğunu tespit etti. Plakası sökülmüş lüks aracın arka kapısından inen kar maskeli şüphelinin bagajdan aldığı benzin bidonuyla imalathaneye gelerek yangını başlattığı belirlendi. Kamera kayıtlarından aracın içinde oldukları belirlenen iş yeri sahibinin komşusu A.K. (44) ve kamu hastanesinde görevli doktor arkadaşı H.T.H. (32) gözaltına alındı.

Suçlamaları kabul etmeyen, olay gecesi türbe ziyareti yaptıklarını öne süren şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Denizli Adliyesine sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden iş yeri komsusu A.K., tutuklanarak cezaevine gönderilirken; suçsuz olduğunu ve iş yeri sahibi Tolga Kaplan'ı tanımadığını savunan H.T.H. ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kundaklama olayıyla ilgili olarak Denizli 15. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek dava öncesinde, Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamenin mahkemeye sunulmasının ardından yapılan başvuruyu inceleyen mahkeme heyeti, tutuklu bulunan şüpheli A.K.'nin tahliye edilmesine ve hakkında ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağı tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi.

Olayın mağduru olan Tolga Kaplan, avukatı aracılığıyla tahliye kararına itiraz edeceklerini belirtti. - DENİZLİ