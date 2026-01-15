Denizli'de alevler iş yerini kullanılamaz hale getirdi

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde çıkan yangın, büyük maddi hasara yol açtı.

Yangın, Denizli'nin Sarayköy ilçesi Aşağı Tırkaz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sarayköy ilçesinde bulunan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerinin tamamını sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DENİZLİ