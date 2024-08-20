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Denizli'de çiftçilerin su talebi sağduyuyla sonuçlandı

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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde tarım arazilerini sulayamayan çiftçiler, DSİ'ye yürüme kararı aldı. Ancak kaymakamın devreye girmesiyle üreticilere 1 haftalık su verilmesi sağlandı ve eylem sona erdi.

Denizli'de uzun süredir su alamadıkları ve tarım arazilerini sulayamadıkları gerekçesiyle çok sayıda çiftçi, DSİ'ye yürüme kararı aldı. Üreticilerin yürüyüşe başlamadan devreye giren kaymakam, üreticilere 1 haftalık su verilmesini sağlayınca eylem sağduyuyla noktalandı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesi Beylerbeyi ve Duacılı mahallesinde üretim yapan çiftçiler, haftalardır tarım arazilerini sulayamadıkları gerekçesiyle Devlet Su İşleri (DSİ) 212. Şube Müdürlüğüne yürüme kararı aldı. Denizli - Aydın karayolu Beylerbeyi kavşağına yakın bir noktada bir araya gelen çiftçilerin, 40'a yakın traktörle Denizli kent merkezindeki DSİ 212. Şube Müdürlüğüne hareket edeceği bilgisi üzerine kolluk kuvvetleri harekete geçti. DSİ Şube Müdürlüğü önünde çevik kuvvet ve polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, çiftçilerin ikna edilmesi için ise görüşme gerçekleştirildi.

Beylerbeyi Mahallesi'nde toplanan üreticilerin harekete geçeceği sırada ise Sarayköy Kaymakamı Celalettin Cantürk, İlçe Jandarma Komutanı ve Denizli Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü üreticilerin yanına geldi. Burada üreticilerin sorunlarını dinleyen Kaymakam Cantürk ve yetkililer, DSİ Aydın Bölge Müdürlüğü ve 212. Denizli Şube Müdürlüğü ile görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerin sonucunda üreticilerin tarım arazilerini sulayabilmeleri için 1 hafta sulama suyunun verilmesine karar verilimce, eylem sağduyuyla sorunsuz bir şekilde tamamlandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sarayköy 3-sayfa Ekonomi denizli 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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