Denizli'de hazır asker iş yerinde ölü bulundu

Denizli'de esnaflık yapan 20 yaşındaki Baran Sami Vural, iş yerinde ölü bulundu. 20 yaşındaki genç ilk alınacak olan celpte askere gidecekti.

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi 3. Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölge esnafı bir süre 20 yaşındaki Baran Sami Vural'dan haber alamadı. Gencin durumunu merak eden esnaflar dükkana girdiklerinde Sami Vural'ı hareketsiz şekilde buldu. Durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Baran Sami Vural'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Vural'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili detaylı soruşturma başlatırken, yakın çevresinin ifadelerine göre genç esnafın ilk alınacak olan celpte askere gideceği ve son dönemde psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürüldü. - DENİZLİ