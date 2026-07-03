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Başında silahla vurulmuş halde bulunan iş adamı hayatını kaybetti

Başında silahla vurulmuş halde bulunan iş adamı hayatını kaybetti
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Muğla'nın Datça ilçesinde bir iş yerinde başından silahla vurulmuş halde bulunan 58 yaşındaki iş adamı Zafet Bülbül, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde iş yerinde başından silahla vurulmuş halde bulunan iş adamı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay Datça Kazım Yılmaz Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işleri ile uğraşan 58 yaşındaki Zafet Bülbül, iş yerinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Bülbül, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bülbül burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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