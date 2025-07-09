Çorum'da Tarlalarda Çıkan Yangın Ekinleri Kül Etti

Çorum'da Tarlalarda Çıkan Yangın Ekinleri Kül Etti
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Çorum'un Boğazkale ilçesinde çıkan yangın, tarla ekinlerinde büyük zarara yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, bölgedeki tarım arazilerini tehdit etti.

Çorum'un Boğazkale ilçesinde alevlere dönen tarlalardaki ekinler büyük ölçüde zarar gördü. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Yekbaş Mahallesi Kurucaöz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan tarlalarda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ekili haldeki tarlaları sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Alaca, Boğazkale ve Sungurlu ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Vatandaşlar da traktörleri ile itfaiye ekiplerine destek verdi.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangın sebebiyle tarlalardaki hububatlar küle döndü. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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