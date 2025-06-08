Çorum'da Esnaflar Arasında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Çorum'da Esnaflar Arasında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
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İskilip ilçesinde yer tartışması yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 2 esnaf yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Çorum'un İskilip ilçesinde aynı sektörde faaliyet gösteren iki esnaf arasında çıkan yer tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, ilçe merkezindeki çarşı bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre M.B. ve oğlu H.B. ile karşı dükkanda esnaflık yapan B.H. arasında, dükkan önüne yerleştirilen malzemeler nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada, H.B. ile B.H. bıçakla yaralandı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, İskilip Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi işlemleri yapılan 2 esnafın da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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