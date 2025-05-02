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Çorlu'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 910 Bin TL'lik Ele Geçirildi

Çorlu'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 910 Bin TL'lik Ele Geçirildi
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Tekirdağ Çorlu'da düzenlenen narkotik operasyonunda esrar, kokain, ruhsatsız tabancalar ve 910 bin TL değerinde döviz ile altın ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Çorlu'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 910 bin TL'lik döviz ve altın ele geçirildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da düzenlenen narkotik operasyonunda esrar, kokain, ruhsatsız tabancalar ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde 3 farklı ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda toplam 873,43 gram esrar, 320 gram kokain, 9 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet şarjör, 67 adet tabanca fişeği, 1 adet press makinesi ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 910 bin TL değerinde para, döviz ve altın da ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet ile uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
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