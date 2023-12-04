Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 5 gencin içinde bulunduğu otomobil takla attı. Sürücü ve arkadaşı kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası aracın önünde fotoğraf çekildi.

Çorlu'da Otomobil Takla Attı, Sürücü ve Arkadaşı Kazadan Yara Almadan Kurtuldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 5 gencin içinde bulunduğu otomobil. kontrolden çıkarak takla attı. Kazadan burnu kanamadan kurtulan sürücü ve arkadaşı. kaza yaptıkları aracın önünde fotoğraf çekildi.

Kaza, Havuzlar-Türkgücü yolu Türkgücü Mahallesi girişinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden İbrahim G. idaresindeki 20 FD 427 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Sürücü İbrahim G. ve 4 arkadaşı, şarampole yuvarlanan araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

Plakasını alamadıkları bir aracın kendilerini sıkıştırdığını öne süren sürücü İbrahim G., direksiyon kontrolünü kaybedince kaza yaptığını ifade etti. Öte yandan kaza yapan sürücü İbrahim G., arkadaşını sırtına alarak altından sağ çıktıları arabanın önünde fotoğraf çektirip poz verdi. - TEKİRDAĞ