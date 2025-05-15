Çocuklar Drift Atınca Polisten Kaçamadı

Çocuklar Drift Atınca Polisten Kaçamadı
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Çorum'da ehliyetsiz sürücü, çaldığı otomobille drift atarken polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Kısa süreli kovalamacanın ardından 4 çocuk gözaltına alındı.

Çaldıkları otomobille drift atan çocuklar "dur" ihtarına uymayıp kaçınca gözaltına alındı

ÇORUM - Çorum'da arkadaşlarıyla birlikte düz kontak yöntemiyle çaldığı otomobille drift atan ehliyetsiz sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçtı. Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan araçta bulunan 18 yaş altındaki 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, A.E. ve A.E. (16), düz kontak yöntemiyle çaldıkları 19 ADP 161 plakalı Fiat Tofaş marka otomobille Alaca ilçe merkezine geldi. Ehliyetsiz sürücü, otomobille drift yaparken çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler, kısa süren kovalamacanın ardından Çorum Caddesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan 4 çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM GÜNDUGAN - 3.Sayfa
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