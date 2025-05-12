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Çete, Banka Hesaplarından 4 Milyar TL Vurgun Yaptı: 30 Gözaltı, 25 Tutuklama

Çete, Banka Hesaplarından 4 Milyar TL Vurgun Yaptı: 30 Gözaltı, 25 Tutuklama
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Afyonkarahisar merkezli suç örgütü, banka hesaplarına izinsiz erişim sağlayarak 4 milyar TL dolandırıcılık yaparken, 30 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonrası 25 kişi tutuklandı.

Vatandaşların banka hesaplarına izinsiz olarak ulaşan ve internet üzerinden 'sıfır faizli kredi, araç kiralama, sigorta ve kart aidatı iadesi ile ucuz tatil turu' gibi verilen ilanlar ile 4 milyar TL'lik vurgun yapan çete Afyonkarahisar merkezli 8 kentte yapılan operasyon ile çökertilirken, gözaltına alınan 30 kişiden 25'i ise tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından çeteye yönelik 8 aydan bu yana teknik ve fiziki takip yürütüldüğü belirtildi. Ekipler çete üyelerinin vatandaşların banka hesaplarına izinsiz erişim sağlamak suretiyle hesaplarda bulunan paraları başka hesaplara aktararak haksız kazanç sağladıklarını belirledi. Çetenin ayrıca internet üzerinden 'sıfır faizli kredi, araç kiralama, sigorta ve kart aidatı iadesi ile ucuz tatil turu' gibi verdikleri ilanlar ile dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti. Ardından çete üyelerinin adreslerini tek tek tespit eden ekipler suç örgütüne yönelik Afyonkarahisar merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Aydın, Mersin, Kocaeli, Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda haklarında yakalama kararı olan 30 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda yakalanan 30 kişiden 25'i tutuklandı

Şüpheli şahısların ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, başkalarına ait banka, kredi kartları ve yüklü miktarda TL-döviz cinsinden para ele geçirildi. Operasyonda ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 adet dublex daire, 3 adet araba ve çok sayıda banka, kripto hesabına el konuldu.

Şüphelilere ait banka, kripto hesaplarında yapılan incelemede yaklaşık 4 milyar TL tutarında işlem hacminin bulunduğu, şüphelilerin elde etmiş oldukları haksız kazancı kripto üzerinden soğuk cüzdanlara aktardıkları ve paranın takibini zorlaştırmak için hesaplardan hesaplara aktardıkları tespit edildi.

Operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 30 kişiden 25'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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