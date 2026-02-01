Haberler

Çeşme'de sağanak yağış ve fırtına günlük yaşamı zorlaştırdı

Çeşme'de sağanak yağış ve fırtına günlük yaşamı zorlaştırdı
İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, derelerde taşmalara ve trafikte aksamalara yol açtı. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı binalarda hasar meydana geldi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle ilçedeki derelerde taşmalar meydana gelirken, cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Çeşme genelinde gün boyu etkisini sürdüren şiddetli yağış ve fırtınada vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan, fırtınanın etkisiyle Reisdere Mahallesi'nde bulunan bir binanın dış cephesinde hasar oluştuğu ve ufak çaplı çöküntüler meydana geldiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
