Çerkezköy'de Konteyner Yangını Panik Yarattı

Çerkezköy'de Konteyner Yangını Panik Yarattı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir konteynerde çıkan yangın, esnaf arasında paniğe neden oldu. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi'nde bir konteynerde çıkan yangın, esnaf arasında paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Hayri Batur Caddesi üzerindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan konteynerden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Yangını gören sanayi esnafı, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, konteyner kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

