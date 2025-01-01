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Çekmeköy'de Mobilya Mağazasında Yangın: Bir Personel Hastaneye Kaldırıldı

Çekmeköy'de Mobilya Mağazasında Yangın: Bir Personel Hastaneye Kaldırıldı
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Çekmeköy'de bulunan Çilek Mobilya mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında yoğun dumandan etkilenen bir personel hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Çekmeköy'de bulunan bir mobilya mağazasında yangın çıktı. Yoğun dumandan etkilenen bir personel, hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Çekmeköy'de Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı Çilek Mobilya mağazasında çıktı. İşletmeden yükselen yoğun dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise çıkan yangına müdahale etti. Yangın esnasında oluşan yoğun dumandan etkilenen bir mağaza personeli tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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