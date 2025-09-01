Çekmeköy'de eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 2'si çocuk 8 kişi gözaltına alındı.
Çekmeköy'de eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 2'si çocuk 8 kişi gözaltına alındı. 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa