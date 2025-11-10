Haberler

Çaykara'da Kalaycı Dükkanında Yangın Çıktı

Çaykara'da Kalaycı Dükkanında Yangın Çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki bir kalaycı dükkanında çıkan yangın, mahalle halkının seferberliği ile kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri gelmeden önce mahalleli, yangını söndürmek için mücadele etti.

Trabzon'un Çaykara ilçe merkezinde bugün öğle saatlerinde bir kalaycı dükkanında çıkan yangını söndürmek için mahalle halkı seferber oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde Yusuf Kanık'a ait kalaycı dükkanında öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında ahşap dükkan ve çatısı kısa sürede tutuşurken, yangının büyümesi ve çevre binalara sıçrama tehlikesine karşı mahalle halkı seferber oldu. Dükkandaki tüpleri dışarı çıkartan ve dükkandaki malzemeleri çıkartan mahalleli ardından itfaiye ekipleri gelinceye kadar yangını söndürmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

Televizyon kanalına silahlı baskın! Ekipler ikna etmeye çalışıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo

Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı

Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
Yeni bir sayfa mı açılıyor? Lucas Torreira'dan Demet Özdemir hamlesi

Galatasaraylı yıldızdan sürpriz hamle! Ünlü ismi radarına aldı
Balıkesir Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Deprem fırtınası hız kesmiyor! Şehirde korkutan bir sarsıntı daha
Altından yeni haftaya müthiş başlangıç! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı

Müthiş ralli! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı
Apartmanın havalandırma boşluğuna atılan bebek hastaneye kaldırıldı

Havalandırma boşluğundan gelen ses polisleri harekete geçirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.