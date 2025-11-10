Çaykara'da Kalaycı Dükkanında Yangın Çıktı

Trabzon'un Çaykara ilçe merkezinde bugün öğle saatlerinde bir kalaycı dükkanında çıkan yangını söndürmek için mahalle halkı seferber oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde Yusuf Kanık'a ait kalaycı dükkanında öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında ahşap dükkan ve çatısı kısa sürede tutuşurken, yangının büyümesi ve çevre binalara sıçrama tehlikesine karşı mahalle halkı seferber oldu. Dükkandaki tüpleri dışarı çıkartan ve dükkandaki malzemeleri çıkartan mahalleli ardından itfaiye ekipleri gelinceye kadar yangını söndürmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - TRABZON