Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar
Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu araç kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, D-100 kara yolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. İki motosiklet sürücüsü trafikte yarışmaya başladı. Motosikletlerin üzerlerine yüzüstü yatarak kullanılan sürücüler, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Bir süre yarış halinde ilerleyen iki motosikletli gözden kayboldu. Motosiklet sürücülerinin yarıştığı anlar, bir aracın kamerasına yansıdı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
