Emniyetten hayvan pazarında sahte para uyarısı

Çankırı'da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında vatandaşları sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kurban satışı yapılan hayvan pazarında satıcıları sahte para konusunda dikkatli olmaları için uyardı. Vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtan polis ekipleri, alışveriş sırasında paraların dikkatli kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Ekipler ayrıca satıcıları yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı da tedbirli olmaları konusunda uyardı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı